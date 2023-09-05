Global Times: Прозрачность перевозок является залогом успешности зерновой сделки

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Если зерновая сделка буде возобновлена, то для ее успешного функционирования необходимо будет создать прозрачный механизм контроля перевозок. Такое мнение высказал сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.
Комментируя встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана в Сочи, эксперт отметил, что главная трудность при восстановлении черноморского коридора будет состоять в том, чтобы обеспечить наблюдение зс соблюдением сделки таким образом, чтобы это было приемлемо для обеих сторон.
Значительным препятствием также является то, что Россия отключена от системы SWIFT, передает Global Times. Цуй Хэн отметил, что такими мерами Запад лишает Россию осуществлять международные платежи не дает возможности выполнения контрактов по закупке российского продовольствия, связанных с этим каналом поставок.
Китайские аналитики, имена которых издание не называет, полагают, что посредничество Турции в переговорах по зерновой сделке несколько увеличивает геополитическое влияние страны на международной арене. Но все-таки недостаточно для того, чтобы в значительной мере воздействовать на позиции сторон и заставить их скорректировать свои цели.
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Значительным препятствием также является то, что Россия отключена от системы SWIFT, передает Global Times. Цуй Хэн отметил, что такими мерами Запад лишает Россию осуществлять международные платежи не дает возможности выполнения контрактов по закупке российского продовольствия, связанных с этим каналом поставок.
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Александр Бойцов