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Напомним, глава РФ Владимир Путин, в рамках Петербургского экономического форума, заявил, что Владимир Зеленский – позор всего еврейского народа. «У меня много друзей евреев с детства, они говорят: Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа», - отметил Путин.
«Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру», - отметил второй.
«Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду», - подытожил третий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пользователи Twitter подловили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на лжи, после того, как он заявил, что в день приезда делегации ЮАР в Киев Россия обстреляла город.