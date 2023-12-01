«Голоса Зеленского»: Глава Украины сделал неожиданное признание

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что слышит голоса в пользу переговоров с Россией среди руководства западных стран. Его слова передает агентство Associated Press.
«Мы уже видим последствия переключения мирового сообщества из-за конфликта на Ближнем Востоке. Только слепой не признает этого», - заключил украинский президент.
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Элина Позднякова