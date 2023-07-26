Голосование на выборах-2023 сделают максимально удобным для жителей Подмосковья

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В этом году в Единый день голосования выборы для жителей Подмосковья будут максимально удобными. Об этом заявил «Радио 1» руководитель информационной группы Общественного штаба по контролю за голосованием Московской области Сергей Леонов. Прежде всего, на волеизъявление отведут не один, а три дня.
«Федеральный закон предлагает для голосования один, два или три дня. Каждый регион сам выбирает их количество. Московская область остановилась на трёх. Считаю, что это правильно и удобно для избирателей. В первый раз трёхдневное голосование у нас было назначено на федеральных выборах в 2021 году. Эксперимент был признан удачным. Сложно на один день сформировать свой график, а тут – три дня. Если человек не успеет в первый день, он может проголосовать во второй – лично прийти на участок и отдать свой голос», – пояснил Леонов.Кроме того, он напомнил, что в этом году в Подмосковье впервые будет доступно электронное голосование – так называемое ДЭГ.
«Ранее эксперименты с ДЭГом проходили в других регионах. Это было признано эффективными и удобным. И в этом избирательном цикле Московская область вошла в список из 21 региона, где выборы будут проходить с помощью дистанционного электронного голосования. Это тоже сделано для удобства избирателей», – отметил собеседник «Радио 1».По его словам, каждый подмосковный избиратель может остановиться на удобном для себя способе голосования.
«Кому-то важно лично прийти на участок, всё увидеть, подержать бумажку руками, поставить крестик или какой-то другой знак напротив фамилии своего кандидата. А кто-то свою жизнь максимально оцифровал, постоянно ходит с гаджетами. Ему наверняка будет удобно ДЭГ – ведь ему понято, как работает система блокчейна, он ей доверяет. Кроме того, можно никуда не ходить, а голосовать, не вставая с дивана. Главное – заранее зарегистрироваться», – заключил Леонов.Выборы в Московской области в 2023 году состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В это время пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Лора Луганская