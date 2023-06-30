Голубев раскрыл, кто участвовал в мятеже ЧВК «Вагнер» в Ростове

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Губернатор Голубев рассказал, что в мятеже ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону участвовали подставные люди
Жители, которые поддерживали мятеж частной военной компании «Вагнер» в Ростове-на-Дону, были подставными. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев, передаёт портал 161.ru.
Он назвал все кадры поддержки бойцов «инсинуациями самих вагнеровцев».
Известно, что 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
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Он назвал все кадры поддержки бойцов «инсинуациями самих вагнеровцев».
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Андрей Гаврилов