Голубев: В Ростове-на-Дону система ПВО сбила два украинских беспилотника

Фото: сайт Кремля
В Ростове-на-Дону в ночь на четверг сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.
«Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — отметил губернатор.По информации SHOT, повреждения получили также несколько соседних зданий, у них выбило окна. Взорвавшийся автомобиль уже потушен, место сейчас оцеплено службами.
Читайте также:
Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео
Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа
Артем Путинцев