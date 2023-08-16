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Гончаренко: Глава СБУ Малюк может стать новым министром внутренних дел Украины

16 августа 2023, 11:07

Фото: iStock/alzay

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк может стать министром внутренних дел. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
Также он заявил о то, что место генпрокурора Андрея Костина может занять губернатор Одесской области Олег Кипер.

Гончаренко написал, что в офисе Владимира Зеленского очень довольны работой Малюка, он зарекомендовал себя как надёжный человек, верный своей Родине и властям.


А вот работой Костина в правительстве недовольны, к тому же, он сам желает покинуть свой пост. В замену ему нашли Олега Кипера, недавно возглавившего Одесскую областную военную администрацию. Ранее он уже был прокурором Киева. К тому же, он познакомился с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком раньше президента. А это крайне важно, поскольку в настоящее время от слова Ермака зависит всё.

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#украина
#мвд
#генпрокуратура
#пост
#крымский
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В США заявили о расколе между Офисом Зеленского и военными
Newsweek: Между украинским командованием и правительством назревает раскол
16 августа 2023, 12:17

Фото: iStock/ValleraTo

Между украинским военным командованием и администрацией президента Владимира Зеленского назревает раскол, причиной которого, стало неудавшееся наступление ВСУ. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на неназванные источники.
Между украинским военным командованием и администрацией Зеленского назревает раскол, причиной которого стало неудавшееся наступление ВСУ. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на неназванные источники. 
 
Авторы статьи сообщают, что в США усилились политические дебаты относительно провала наступления и отсутствия прогресса на линии фронта со стороны ВСУ.  

Обозреватели пишут, что сложившаяся ситуация некоторых представителей администрации президента настроила против командования ВСУ. В статье говорится, что главком ВСУ заявляет о том, что власти США выражают нетерпение, а контрнаступление идет и его нужно продолжать такими же темпами. Журналисты издания подчеркивают, что перед украинским лидером стоит сложный выбор. Смириться с положением на фронте и спасти жизни военнослужащих или пойти ва-банк. 

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#сша
#журналисты
#всу
#сбу
#контрнаступление
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Рогов: Переименование улиц Запорожья киевскими властями – это «политика оккупантов»
Рогов прокомментировал планы Киева о переименовании около 70 улиц Запорожья
16 августа 2023, 11:41

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что переименование улиц украинского города Запорожье – это «политика оккупантов». Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о том, что в Запорожье сменят названия около семидесяти улиц, площадей и переулков, в названиях которых сейчас присутствует упоминание России.

Рогов отметил, что Запорожье является исконно российским городом, об этом и говорят названия, которые «оккупанты» собираются убирать.

Также он заявил, что действия киевских властей показывают их желание переписать историю. Рогов пообещал, что вернёт городским улицам прежние названия, как только Запорожье перейдёт под контроль России.

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#украина
#запорожье
#рогов
#россия
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CNN показал кадры атаки Крымского моста морскими дронами ВСУ
Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту
16 августа 2023, 11:18

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских беспилотников по Крымскому мосту. По словам американских журналистов, с кадрами ударов дронов с ними поделилась Служба безопасности Украины.
По информации телеканала, за операцией по удару беспилотниками по Крымскому мосту, стоят украинские службы совместно с военно-морскими силами Украины. Отмечается, что ВСУ использовали для удара морской беспилотник, который был в разработке несколько месяцев.



В распоряжении телеканала, кроме видеозаписи с камеры дрона, появились также кадры с камер видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как после атаки части моста, к нему приближается безэкипажный катер. 
  
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#камеры
#беспилотник
#крым
#всу
#сбу
#пво
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В США обеспокоились сверхмощным российским оружием
Hill: Гиперзвуковые ракеты на атомных подводных лодках России угрожают Западу
16 августа 2023, 11:02

Фото: iStock/3D_generator

Размещение гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подлодках проекта «Ясень» вызвало беспокойство у США, об этом пишет издание The Hill.
Авторы статьи сообщают, что власти США пытаются догнать в вооружении Россию и КНР, но им этого сделать не удается.

По информации издания, США серьезно обеспокоились тем, что Россия разместила гиперзвуковые ракеты на атомных подлодках. Отмечается, что такой тип вооружения способен двигаться со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука. Ракеты также адаптированы к маневрированию. 

Обозреватели издания обратили внимание на то, что США признают их опережение в оружии со стороны Пекина и Москвы. 

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#сша
#россия
#всу
#вооружения
#ракеты
#пво
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Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно
Из порта Одессы вышло первое судно по открытому Украиной временному коридору
16 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/Dikuch

Первое судно вышло по открытому Киевом временному коридору в Черном море из порта Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он сообщил, что на борту судна находится более 30 тысяч тонн груза.  

Курбаков отметил, что впервые, с момента прекращения зернового соглашения, из порта Одессы вышел торговый контейнеровоз. По словам министра, судно осуществляет маршрут по коридору, временно открытому в Черном море для гражданских кораблей. Он также сообщил, что контейнеровоз направляется в сторону Босфора.  

Грузовое судно стало первым, вышедшим с 16 июля из одесского порта контейнеровозом. 

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#маршрут
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#море
#судно
#сделки
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Брынцалов вошёл в топ-3 июльского медиарейтинга глав региональных парламентов
16 августа 2023, 10:00

Фото: Мособлдума

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял третье место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлдумы.
Медиарейтинг глав региональных заксобраний за июль составила компания «Медиалогия». Лидерами стали Владимир Константинов (Крым), Александр Бельский (Санкт-Петербург) и Игорь Брынцалов (Московская область).    

Как указано в пояснении, Брынцалов сообщил, что в этом году в Московской области построят пять разноуровневых и 14 одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. 
 
Он также рассказал, что депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Алексея Гержика на должность зампреда правительства – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
 
Помимо этого, Брынцалов выступил с отчётами перед жителями Балашихи и Реутова о проделанной за полтора года работе в качестве депутата.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#медиалогия
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
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Эстония планирует ограничить права живущих в стране россиян
Министерство юстиции Эстонии готовит законопроект об ограничении избирательных прав живущих в стране граждан России
16 августа 2023, 09:00

Фото: istockphoto/Racide

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении прав голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством. Эти ограничения коснутся также и граждан Белоруссии.
Об этом в среду, 16 августа, сообщил министр юстиции Калле Лаанет. Он сообщил, что такое решение вызвано изменившейся ситуацией с безопасностью в связи с украинским конфликтом. В интервью порталу государственного телерадиовещания ERR министр заявил, что граждане России не должны иметь возможности выбирать политическое руководство Эстонии.

Впрочем, Лаанет тут же оговорился, что вопрос требует дополнительного изучения и консультаций. Возможно, решение придется согласовывать в суде высшей инстанции. Дело в том, что в таком виде законопроект будет противоречить Конституции Эстонии, согласно которой голосовать могут все люди старше 16 лет, проживающие на территории страны, независимо от того, гражданами какого государства они являются.

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#законопроект
#министр
#интервью
#голосование
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В ФРГ пристально следят за экономикой России
Tagesspiegel: В ФРГ пристально следят за успехами экономики России
16 августа 2023, 08:31

Фото: iStock/photosvit

Санкции, введенные странами США и ЕС в отношении России, нанесли экономике РФ гораздо меньший вред, чем ожидалось. В связи с этим, немецкие власти пристально наблюдают за ситуацией. Об этом сообщил обозреватель газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.
По его словам, рестрикции, введенные в отношении России в глазах ЕС и США нанесли меньший вред, чем этого ожидал Запад. Согласно прогнозам аналитиков, ВВП России может вернуться на тот уровень, который был до начала военного конфликта на Украине.

Он отметил, что политики США обеспокоены такой ситуацией и внимательно следят за успехами российской экономики.

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#запад
#киев
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На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского «жабой из грязи» после ударов России
16 августа 2023, 06:41

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал президента Владимира Зеленского на своем канале на YouTube. Он сравнил Зеленского с «жабой, валявшейся в грязи», обвинив его в неспособности отвечать на агрессивные действия России.
«Львов оказался беззащитным, и в Ивано-Франковск опять ударили (имеются в виду российские войска — редактор), идут наступления на Купянск, Лиман и Харьков. Зеленский не может с этим справиться. <...> Даже если лягушка, валявшаяся в грязи, допрыгнула до президентского кресла или какое-то „нечто“ переместилось куда-то, это не делает его королем, вождем или генеральным управителем. У „нечто“ не прибавляется мозгов», — заметил Соскин.
По словам эксперта, Зеленский должен незамедлительно предпринять действия в ответ на происходящее.

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