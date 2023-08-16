Гончаренко: Глава СБУ Малюк может стать новым министром внутренних дел Украины

Санкции, введенные странами США и ЕС в отношении России, нанесли экономике РФ гораздо меньший вред, чем ожидалось. В связи с этим, немецкие власти пристально наблюдают за ситуацией. Об этом сообщил обозреватель газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.