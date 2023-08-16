Гончаренко: Глава СБУ Малюк может стать новым министром внутренних дел Украины

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк может стать министром внутренних дел. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
Также он заявил о то, что место генпрокурора Андрея Костина может занять губернатор Одесской области Олег Кипер.
Гончаренко написал, что в офисе Владимира Зеленского очень довольны работой Малюка, он зарекомендовал себя как надёжный человек, верный своей Родине и властям.
А вот работой Костина в правительстве недовольны, к тому же, он сам желает покинуть свой пост. В замену ему нашли Олега Кипера, недавно возглавившего Одесскую областную военную администрацию. Ранее он уже был прокурором Киева. К тому же, он познакомился с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком раньше президента. А это крайне важно, поскольку в настоящее время от слова Ермака зависит всё.
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Гончаренко написал, что в офисе Владимира Зеленского очень довольны работой Малюка, он зарекомендовал себя как надёжный человек, верный своей Родине и властям.
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Анастасия Чинкова