Гончаренко: Глава СБУ Малюк отказался от предложенного ему места главы МВД

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Офис Владимира Зеленского вновь приступил к поиску замены главе МВД Украины Игорю Клименко, поскольку ранее выбранный Василий Малюк отказался от этой должности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
Ранее Гончаренко сообщал, что министром внутренних дел Украины вместо нынешнего Игоря Клименко будет назначен глава Совета безопасности Украины Василий Малюк.
Однако теперь стало известно, что Малюк отказался от этой должности, поскольку его устраивает работа в СБУ. По словам Гончаренко, поиск человека, который возглавит МВД, продолжается.
Кроме того, депутат уточнил, что смена кадров происходит на фоне «предвыборного куража».
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Однако теперь стало известно, что Малюк отказался от этой должности, поскольку его устраивает работа в СБУ. По словам Гончаренко, поиск человека, который возглавит МВД, продолжается.
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Анастасия Чинкова