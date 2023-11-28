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Госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача

WP: Госдеп сообщил 61-летнему врачу о полученном им по ошибке гражданстве США
28 ноября 2023, 06:14
Фото: istock / icholakov

Фото: istock / icholakov

По информации газеты The Washington Post (WP), Государственный департамент США аннулировал гражданство 61-летнего врача с иранскими корнями, родившегося в Вашингтоне.
Сияваш Собхани из Северной Вирджинии прожил, учился и практиковал медицину в США более 30 лет. Однако при обновлении паспорта выяснилось, что его гражданство было выдано по ошибке, так как он не имел права на гражданство из-за связей его отца с иранской дипломатией.

Собхани утверждает, что подавал заявление на обновление паспорта без каких-либо предпосылок о возможных проблемах, но решение ведомства стало для него шоком. Он выразил свою преданность США, утверждая, что всю свою жизнь прожил в стране, платил налоги, голосовал на выборах и активно служил местному населению, особенно в периоды пандемии, когда рисковал своим здоровьем и здоровьем своей семьи.


По информации WP, Собхани теперь подал заявление на получение постоянного места жительства, однако точная дата рассмотрения его дела пока неизвестна. В связи с этим процессом он уже потратил на судебные издержки около 40 тысяч долларов.

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Китайский политик Биньхуа: Независимость Тайваня означает войну
28 ноября 2023, 06:53

Фото: iStock/Rich Townsend

Китай не допустит сепаратистских действий Тайваня, направленных на независимость острова, об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, его цитирует CGTN.
«Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», - прокомментировал ситуацию Биньхуа. 

По его словам, правительство КНР настроено на мирные шаги, которые приведут к урегулированию отношений между китайским государством и островом. Однако, Китай примет меры в случае явной сепаратистской деятельности со стороны Тайваня, направленной на полный разрыв отношений между ними. 

Биньхуа также призвал жителей Тайваня осудить сепаратистов, выступающих за полное отсоединение острова и присоединиться к тем, кто поддерживает целостность Тайваня и Китая.

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#китай
#правительство
#меры
#остров
#война
#отношения
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Популярные зарубежные направления для россиян на новогодние праздники
Союза туриндустрии: на Новый год россияне поедут в ОАЭ, Таиланд и Египет
28 ноября 2023, 06:48

Фото: istock / Nikolay Evsyukov

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил, что среди зарубежных направлений, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян на новогодние каникулы, выделяются Объединенные Арабские Эмираты (включая Дубай и Джумейру), Таиланд, Турция и Египет.
В интервью НИА Новости, он пояснил, что большинство россиян предпочитают лететь на Новый год в Объединенные Арабские Эмираты из-за их доступности и более низкой стоимости по сравнению с Таиландом. Также, востребованы новогодние программы в Турции, включающие в себя Стамбул и курортные зоны с бассейнами. Египет также занимает значимую позицию в списке популярных направлений.

Барзыкин отметил, что на туристическом рынке имеются экзотические предложения, такие как регулярные рейсы на Маврикий и Вьетнам, но они не представляют собой небольшие сегменты. Ближнее зарубежье, такое как Шри-Ланка и Индия, также привлекает туристов из-за более низких цен и более приемлемых климатических условий. Барзыкин также упомянул интерес к поездкам через Сочи в Абхазию, резервации которых превышают 60%, но отметил, что количество отелей в этом регионе ограничено. Кроме того, он упомянул рост интереса к поездкам в Белоруссию, Грузию, Армению и Казахстан различными видами транспорта.

Относительно цен на новогодний отдых Барзыкин предупредил о значительном повышении стоимости, отметив, что до второй половины декабря цены остаются в пределах 100 тысяч рублей, за исключением Таиланда, Вьетнама и дальних перелетов. Однако к Новому году цены увеличиваются в два раза, и только после 10 января они стабилизируются. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, спрос на новогодний отдых в текущем году превышает прошлогодний на 15-20% в сравнении с предыдущим годом.

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#новости
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В США назвали главную особенность СВО
Аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не может бравировать потерями среди мирных граждан
28 ноября 2023, 06:34

Фото: istock / Irina Shatilova

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс подчеркнул, что стратегия российской специальной военной операции (СВО) отличается от подхода к войне за счет минимизации гибели мирных жителей при значительных потерях среди украинских вооруженных сил.
Он подчеркнул, что Россия не прибегает к пустым заявлениям, это была четко определенная концепция, прямо указанная Путиным. По его словам, российский лидер осознает, что путь к победе в войне не проходит через убийство мирных жителей.

Для сравнения, Джонсон привел пример ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа, отметив, что изображения после бомбардировок становятся общедоступными, в то время как заявления Киева о большом числе гражданских жертв остаются без возможности подтверждения.

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#россия
#убийство
#лидер
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Разработан мощный препарат для лечения рака яичников
Science Advances: разработан мощный препарат для лечения рака яичников
28 ноября 2023, 05:33

Фото: IStock/scyther5

Команда специалистов из Шанхайского института органической химии при Академии наук Китая разработала мощный препарат для лечения рака яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
В ходе работы ученые искали потенциальные терапевтические мишени и препараты-кандидаты для лечения рака яичников. Изучив регуляторные функции комплекса CPSF, авторы заметили, что рак яичников зависит от механизма прекращения транскрипции с активностью CPSF3.

Затем целью стал поиск низкомолекулярных ингибиторов, которые могли бы нарушать ферментативную активность CPSF3 в клетках и в организмах. Группой таких веществ оказались оксаборолы, которые могут взаимодействовать с каталитическими ионами цинка CPSF3.

На основе полученных данных были синтезированы селективные и биодоступные ингибиторы CPSF3, включая препарат HQY426. Этот ингибитор и его аналоги эффективно подавляли рост опухоли рака яичников как самостоятельно, так и в комбинации с цисплатином или ингибиторами PARP.

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#ученые
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#препараты
#зарплаты
#рак
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Стало известно об освобождении новой группы палестинских заключенных Израилем
Al-Jazeera: Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных
28 ноября 2023, 05:09

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Израиль выпустил четвертую группу палестинских заключенных, состоящую из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera.
Эти заключенные покинули тюрьму Офер, расположенную в Бейтунии, при сопровождении представителей Красного Креста. Подробности о членах этой четвертой группы не раскрываются.

26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, в их числе было 39 человек, которых доставили автобусами в Рамаллу.

Среди них были подростки. Это освобождение вызвало празднования в центре Рамаллы, где собрались тысячи жителей Палестинской автономии.

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#израиль
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Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине
Президент Чехии Павел заявил, что Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины
28 ноября 2023, 04:45

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность недостатком военной поддержки Запада для Украины, что, по его словам, может вызвать затруднения в военной сфере.
В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что текущие поставки боеприпасов для Украины оказались недостаточными, чтобы обеспечить активные военные действия.

Павел подчеркнул, что не выполнены обещания о поставках снарядов для артиллерии и обучении пилотов для F-16. По его мнению, увеличивается неуверенность в странах, поддерживающих Украину, а разрушение инфраструктуры делает нынешнюю зиму чрезвычайно трудной для украинцев.

Он подчеркнул, что при отсутствии достаточной поддержки растет разочарование у населения и создается неуверенность, затрудняющая военное планирование в Киеве и затрудняющая наступательные действия украинских вооруженных сил.

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#военные
#чехия
#интервью
#поставки
#ес
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Украина отправит в США депутатский десант
«Страна.ua»: в США отправится десант из депутатов партии Зеленского
28 ноября 2023, 03:47

Фото: istock / Liukov

В ближайшее время группа народных депутатов от партии «Слуга народа» собирается отправиться из Украины в США.
Об этом сообщили депутаты президентской фракции изданию «Страна.ua» через Telegram.

По информации, основная цель поездки заключается в тесном взаимодействии депутатов партии с американскими конгрессменами, с целью убедить их продолжать поддерживать Украину.

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#поездки
#telegram
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«СПБ Биржа» сообщила о подаче заявления о банкротстве злоумышленниками
28 ноября 2023, 03:27

На сайте биржи сообщается о намерении «СПБ Биржи» обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое, по утверждениям, было подано от ее имени. Предполагается, что биржа планирует инициировать проверку на предмет подделки документов и неправомерной подачи заявления о банкротстве, завили на официальном сайте биржи.
На сайте биржи сообщается о намерении «СПБ Биржи» обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое, по утверждениям, было подано от ее имени. Предполагается, что биржа планирует инициировать проверку на предмет подделки документов и неправомерной подачи заявления о банкротстве, завили на официальном сайте  биржи.

27 ноября появилась информация о появлении дела о банкротстве «СПБ Биржи» в Арбитражном суде Москвы. Однако суд принял решение вернуть заявление ПАО «СПБ Биржа» о своем банкротстве из-за несоблюдения процедурных норм и неправильного оформления документов.

Аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков выразил мнение, что слухи о банкротстве «СПБ Биржи» могли быть разосланы недовольными владельцами ценных бумаг. По его мнению, в настоящий момент рано делать выводы, и предполагаемое падение ценных бумаг в ближайшее время, вероятно, будет скорректировано.

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#биржа
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Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе
Польша попросила Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза
28 ноября 2023, 03:09

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министерство инфраструктуры Польши сообщает, что Варшава обратилась к Киеву с просьбой отменить обязательную регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза без груза, передает РИА Новости.
Министр Анджей Адамчик выразил просьбу исключить этот шаг из требований электронной системы, используемой для управления транспортом, пересекающим украинско-европейскую границу. Один из аргументов в польском ведомстве заключается в протестах перевозчиков из-за увеличившегося времени ожидания для возвращающихся из Украины в ЕС транспортных средств без груза.

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