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Увеличение номенклатуры военных поставок США Украине является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в ходе пресс-конференции заявил, что расширение ассортимента военных поставок в Киев является частью стратегии Вашингтона, направленной на удовлетворение потребностей безопасности Украины.
Патель подчеркнул, что США совместно с партнерами проводят анализ технологий и систем, необходимых Киеву.
Патель подчеркнул, что США совместно с партнерами проводят анализ технологий и систем, необходимых Киеву.
«Это составляет часть нашей стратегии по поддержке безопасности Украины», — акцентировал внимание представитель Госдепартамента.Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Роберт Гейтс в статье для Washington Post высказали мнение о том, что экономика Украины полностью разрушена, а сама страна находится в полной зависимости от США и Европы.
Артем Кузьмин