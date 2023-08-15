Госдеп не назвал сроки одобрения конгрессом запроса Байдена о помощи Украине

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Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель не смог ответить на вопрос об одобрении конгрессом дополнительного пакета помощи Украине, который ранее запросил президент США Джо Байден.
По словам Пателя, администрация США остается на регулярной связи с законодателями относительно данного вопроса.
Напомним, президент США Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине. Республиканские члены конгресса США призвали Байдена пересмотреть предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 24 миллиарда долларов. В опубликованном письме 12 членов конгресса выразили свое несогласие с просьбой администрации Байдена о выделении средств на военную и гуманитарную поддержку Киеву.
Отмечается, что Байдена также раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях. Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что гавайцы страдают от пожаров, а американское правительство вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину. Его мнение поддержал владелец соцсети Х (бывшая Twitter) Илон Маск.
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Напомним, президент США Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине. Республиканские члены конгресса США призвали Байдена пересмотреть предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 24 миллиарда долларов. В опубликованном письме 12 членов конгресса выразили свое несогласие с просьбой администрации Байдена о выделении средств на военную и гуманитарную поддержку Киеву.
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Екатерина Коршунова