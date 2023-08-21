Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов на сумму $12 млрд

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Департамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд. Об этом сообщил источник в Пентагоне.
Прежде сообщалось, что Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой для дальнейшего оказания помощи. Чиновники США выразили сомнения, что финансовая помощь, оказываемая Западом и союзниками будет эффективной, так как на Украине процветает коррупция.
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Анастасия Крестьянова