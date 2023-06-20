Госдеп изучит «российскую дезинформацию» в странах Евразии

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На программу планируется потратить $1 млн
Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США намерен реализовать программу по выявлению и разоблачению «российской дезинформации» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии, на эти цели планируется потратить $1 млн.
Целевой аудиторией проекта станут должностные лица иностранных правительств, аналитические центры, вузы, организации гражданского общества, независимые СМИ и журналисты и т.д.
На реализацию проекта планируют отвести 2 года.
В то же время США выразили обеспокоенность планами Китая и Кубы открыть совместный военный учебный центр на кубинском острове. Уточняется, что такие планы могут привести к размещению китайских войск возле границ Штатов. Более того, американские чиновники опасаются разведывательных операций, которые могут проводиться в перспективе этими самыми китайскими войсками. Как передают argumenti.ru со ссылкой на The Wall Street Journal, переговоры по строительству объекта ещё не завершены, а администрация президента Джо Байдена уже связалась с кубинскими властями для предотвращения сделки.
Ранее генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен способствовать «эффективному освоению» средств ЕС в Сербии, для чего европейские специалисты будут работать с органами власти и национальными контактными центрами страны. Для такой работы планируется выделить €1,5 млн.
«Для поддержки исследований, направленных на выявление и разоблачение поддерживаемых Кремлём дезинформационных и пропагандистских нарративов, определение эффективных технологий и стратегий для противодействия российской дезинформации на Украине, в Белоруссии и Евразии в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — приводит RT текст соответствующего гранта.
На реализацию проекта планируют отвести 2 года.
В то же время США выразили обеспокоенность планами Китая и Кубы открыть совместный военный учебный центр на кубинском острове. Уточняется, что такие планы могут привести к размещению китайских войск возле границ Штатов. Более того, американские чиновники опасаются разведывательных операций, которые могут проводиться в перспективе этими самыми китайскими войсками. Как передают argumenti.ru со ссылкой на The Wall Street Journal, переговоры по строительству объекта ещё не завершены, а администрация президента Джо Байдена уже связалась с кубинскими властями для предотвращения сделки.
Ранее генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен способствовать «эффективному освоению» средств ЕС в Сербии, для чего европейские специалисты будут работать с органами власти и национальными контактными центрами страны. Для такой работы планируется выделить €1,5 млн.
Мелисса Тимофеева