Госдеп: Принятие Украины в НАТО в ходе конфликта означало бы войну США с РФ

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Вступление Украины в НАТО невозможно, пока она находится в состоянии конфликта с Россией, в противном случае США будут втянуты в войну с Россией. Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«Это было бы неправильно принимать Украину, пока она в состоянии войны, что означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией», - заявил Миллер.
При этом он подчеркнул, что президент США Джо Байден подробно дал понять, что при его правлении это вариант развития событий невозможен. Таким образом, планируется, что Украина станет членом НАТО по окончанию конфликта. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и вовсе не станет членом НАТО, если проиграет России.
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