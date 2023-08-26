Госдеп США и МИД Нигера опровергли информацию о требовании выслать из страны американского посла

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МИД Нигера связался с США и сообщил, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов, сообщает РИА Новости. В госдепартаменте Соединённых Штатов также опровергают наличие такого требования от захвативших в Нигере власть мятежников.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники сообщил, что прибывшая 19 августа в столицу Нигера Ниамей американский посол Кэтлин Фитцгиббон должна будет покинуть эту африканскую страну в течение двух суток.
До этого аналогичное требование выехать из страны за 48 часов мятежники Нигера предъявили послам Франции, Нигерии и Германии — Сильвену Итте, Мохамеду Усману и Оливье Шнакенбергу.
Как уточнили в министерстве иностранных дел Нигера, подобные шаги предпринимаются из-за отказа этих государств ответить на приглашение внешнеполитического ведомства для беседы, а также действий дипломатов, «противоречащих интересам страны».
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До этого аналогичное требование выехать из страны за 48 часов мятежники Нигера предъявили послам Франции, Нигерии и Германии — Сильвену Итте, Мохамеду Усману и Оливье Шнакенбергу.
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Артем Путинцев