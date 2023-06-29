Госдеп: США не намерены отправлять на Украину свои войска

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В Госдепе исключили намерения США отправлять свои войска на Украину
Миллер опроверг высказывание экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который заявил о существовании такой возможности. Представитель Госдепа отметил, что президент США Джо Байден озвучил четкую позицию по данному вопросу и исключил отправку войск на Украину.
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Анастасия Крестьянова