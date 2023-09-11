Госдеп: США пока не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS

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Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Киеву ракет дальнего действия ATACMS. Об этом Миллер сообщил в ходе регулярного брифинга.
Напомним, ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине. Этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России, однако, по словам, морпеха, ВС РФ готовы к этому и сумеют не допустить подлета ATACMS к российской территории.
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