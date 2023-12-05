В США пообещали вознаграждение за информацию о местонахождении Артема Усса

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Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере семи миллионов долларов за сведения, которые приведут к установлению местоположения российского предпринимателя Артема Усса. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
Сообщается, что за информацию, благодаря которой бизнесмена удастся задержать, Госдепартамент предлагает вознаграждение, размер которого составляет семь миллионов долларов.
Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. В США ему грозит тюремный срок от двадцати до тридцати лет.
Артем Усс был задержан в Италии 17 октября 2022 года по запросу Вашингтона. В апреле он объявил, что находится в РФ, при этом утверждая, что покинул Италию из-за сомнений в объективности осуществляемого правосудия.
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Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. В США ему грозит тюремный срок от двадцати до тридцати лет.
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Екатерина Коршунова