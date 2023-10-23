Госдеп США порекомендовал американцам покинуть Ливан

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Госдепартамент США посоветовал американцам на фоне «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности» немедленно покинуть Ливан. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что гражданам Соединённых Штатов, решившим остаться на территории Ливана, Вашингтон рекомендует подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.
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Диана Аванесян