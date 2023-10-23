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Госдеп США порекомендовал американцам покинуть Ливан

23 октября 2023, 04:32
Фото: iStock/vincent_ruf

Фото: iStock/vincent_ruf

Госдепартамент США посоветовал американцам на фоне «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности» немедленно покинуть Ливан. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что гражданам Соединённых Штатов, решившим остаться на территории Ливана, Вашингтон рекомендует подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

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#сша
#израиль
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Аргентинцы не смогли выбрать президента в первом туре
Лидерами на выборах президента Аргентины стали Масса и Милей
23 октября 2023, 04:59

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

На выборах президента Аргентины кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей переходят во второй тур, согласно данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 78,48% голосов, передает РИА Новости.
Для окончательной победы в первом туре необходимо набрать более 45% голосов или не менее 40% с преимуществом в 10% перед ближайшим конкурентом. В текущий момент Масса лидирует с результатом 35,99%, а Милей следует вторым с 30,44%. Бывший министр безопасности и оппозиционер Патрисия Буллрич занимает третье место с поддержкой 23,65% избирателей.

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#подмосковье
#министр
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Прекращения огня из-за заложников в секторе Газа не будет, сообщает CNN
CNN: режима прекращения огня из-за обмена заложниками в секторе Газа не будет
23 октября 2023, 03:53

Фото: istockphoto/Ziquan Ying

По информации телеканала CNN, несмотря на усилия США и Катара по освобождению более 200 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, введение режима прекращения огня не планируется.
Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил эту информацию, отметив, что в данное время нет планов на введение режима прекращения огня, несмотря на ранее сообщавшиеся призывы США к Израилю отложить наземную операцию. Также чиновник подчеркнул, что как Израиль, так и США стремятся к оперативному освобождению всех заложников.

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#сша
#израиль
#человек
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Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг
Jerusalem Post: Грету Тунберг перестанут упоминать в школьной программе Израиля
23 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/e-crow

Израиль примет решение исключить Грету Тунберг из учебных программ, и не будет включать упоминания о шведской активистке в школьные материалы, пишет The Jerusalem Post.
Причиной для этого решения послужило заявление Тунберг в поддержку населения Палестины. По словам министерства образования, данное заявление дискредитировало Грету Тунберг как образец для подражания, и теперь она не будет использоваться в качестве источника вдохновения для израильских школьников.

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#человек
#заявление
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Названы запрещенные для метеозависимых людей продукты
Диетолог Соломатина посоветовала метеозависимым отказаться от копченого
23 октября 2023, 03:07

Фото: IStock/AndreyPopov

По словам доктора-диетолога Елены Соломатиной, люди, страдающие от метеозависимости, могут почувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если они откажутся от продуктов, включающих трансжиры, сахар и соль, сообщило радио Sputnik.
Специалист отметила, что реакция на изменения атмосферного давления при смене погоды чаще всего проявляется у людей с определенными заболеваниями. Эти признаки свидетельствуют о нарушении системы адаптации организма к окружающей среде. Соломатина подчеркнула, что это часто связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Диетолог советует метеозависимым людям придерживаться особой диеты, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Она рекомендует исключить из рациона продукты, содержащие трансжиры, такие как жареные блюда, копчености и маргарин. Также важно избегать употребления продуктов с добавленным сахаром и изделий, приготовленных из белой муки, так как они могут негативно воздействовать на сосуды. Кроме того, стоит ограничить потребление соли, поскольку она способствует задержке жидкости в организме, что может повысить артериальное давление.

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#диетолог
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#блюда
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В США раскрыли, почему боятся России
NI: Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе
23 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/rarrarorro

Член Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит выразил опасения Вашингтона относительно возможности нарушения Россией выгодного баланса сил в Европе. В своей статье для журнала National Interest он указал, что США рассматривают свою поддержку Украины как «стратегический маневр в геополитической игре». Этот шаг направлен на предотвращение появления новой доминирующей силы в Европе, считает эксперт.
Смит подчеркнул, что значительное влияние России в Восточной Европе может нарушить равновесие, что потенциально даст Москве контроль над европейскими энергетическими маршрутами и торговыми путями. По его мнению, для Вашингтона это вызывает тревожность и поднимает вопросы о будущем региона.

Эксперт также отметил, что для России внеблоковый или союзный статус Украины имеет как стратегическое, так и историческое значение. Российское руководство стремится обезопасить свои западные границы, учитывая опыт вторжений Наполеона и Гитлера, и это фактор также играет роль в их стратегической рассмотрения ситуации.

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#эксперт
#контроль
#сша
#конфликт
#журналист
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Число жертв удара ВВС Израиля по лагерю беженцев достигло тридцати человек
23 октября 2023, 01:59

Фото: istockphoto/Ziquan Ying

По информации СМИ, количество жертв воздушной атаки ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа увеличилось до 30 человек, передает РИА Новости.
Новая эскалация конфликта началась после того, как Израиль утром 7 октября подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей силе. В результате интенсивного обстрела боевики ХАМАС проникли в южные граничные районы еврейского государства. В связи с этим военное крыло движения объявило начало операции «Потоп Аль-Аксы».

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#израиль
#человек
#операции
#удар
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Суд в Ираке заочно приговорил дочь Хусейна к 7 годам тюрьмы
HT: суд в Ираке заочно приговорил дочь Хусейна к 7 годам за пропаганду партии
23 октября 2023, 00:30

Фото: iStock/HStocks

Суд в Багдаде вынес приговор Рагад, дочери бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, к семи годам тюрьмы за распространение пропаганды правящей партии «Баас», сообщает индийская газета The Hindustan Times (HT).
Решение суда связано с интервью, которое Рагад дала телеканалу Al-Arabiya в 2021 году. В интервью она заявила, что период правления ее отца был временем славы и гордости. При этом, как отмечает издание, большинство иракцев по-прежнему ассоциируют его правление с периодом жестоких репрессий. Рагад живет в Иордании вместе со своей сестрой Раной.

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#сша
#сми
#интервью
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Половина россиян стала зарабатывать больше
Get experts: 50 % опрошенных россиян заявили об увеличении заработка в 2023 году
23 октября 2023, 00:03

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

В 2023 году половина российских работников увеличила свои доходы, 36% заявили о стабильном доходе, а 14% отметили его снижение, следует из исследования Get experts о мотивационных программах в компаниях, пишет «Лента.ру».
В опросе участвовали более двух тысяч респондентов из российских и иностранных компаний. 57% женщин считают соцпакет важным, в то время как только 36% мужчин разделяют это мнение. 15% работников полностью удовлетворены программами мотивации, 52% — удовлетворены в целом, и треть работников вообще не удовлетворены.

Основные компоненты социальных пакетов, которые работники считают наиболее значимыми, включают медицинскую страховку (63%) и оплату больничных листов до уровня оклада или среднего заработка (46%). В то время как 36% респондентов отметили детские новогодние подарки и билеты на елки как менее важные опции в соцпакетах.

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#ёлки
#подарки
#мнение
#билеты
#работники
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Армия Израиля заявила об ударе по двум ячейкам «Хезболлы» на границе с Ливаном
23 октября 2023, 00:03

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении на границе с Ливаном ударов по двум ячейкам движения «Хезболла», готовящимся нанести удар по Израилю. Об этом пишет РИА Новости.
«ЦАХАЛ нанесла удар по двум террористическим ячейкам «Хезболла» на границе с Ливаном», — говорится в Телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#конфликт
#армия
#удар
#израиль
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