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Глава санкционного управления Госдепа Джеймс О"Брайен рассказал о требовании США к России внести ясность, какие её условия необходимо выполнить для возобновления зерновой сделки.
«Прежде всего России необходимо разъяснить, что она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — заявил чиновник американского внешнеполитического ведомства.По его словам, Вашингтон готов приложить усилия для помощи с любым из этих вопросов, однако Соединённые Штаты не понимают, что именно РФ будет считать успешным удовлетворением своих требований.
Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.
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Артем Путинцев