Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

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США могут ввести санкции против тех, кто поддержит выборы в ДНР, ЛНР, Крыму, а также Херсонской и Запорожской областях, проводимые Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
«США никогда не признают претензий РФ на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — предупредили в американском Госдепе.
Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий накануне заявлял, что явка на выборах в парламент ДНР составила 45,43% по итогам восьми дней досрочного голосования.
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