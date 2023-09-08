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Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

08 сентября 2023, 02:45
Фото: iStock/vincent_ruf

Фото: iStock/vincent_ruf

США могут ввести санкции против тех, кто поддержит выборы в ДНР, ЛНР, Крыму, а также Херсонской и Запорожской областях, проводимые Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

«США никогда не признают претензий РФ на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — предупредили в американском Госдепе.

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий накануне заявлял, что явка на выборах в парламент ДНР составила 45,43% по итогам восьми дней досрочного голосования.

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В США заявили, что Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте
Офицер Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте
08 сентября 2023, 00:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВС Украины, так как лично не посещал передовую.
«Пусть попробует побывать в Работино — он там погибнет. Он может поехать в Артемовск, но и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой — он умрет. Именно это происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там, — они погибают», — сказал Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Блинкен накануне заявил, что Вашингтон увидел в украинском контрнаступлении «значительный прогресс», а также напомнил о решительной продолжающейся поддержке Киева.

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#украина
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Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии
ЦПВС: беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС России в Сирии
07 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/aapsky

В четверг в районе города Телль-Рифъат в Сирии произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» и самолета Ан-30 ВКС России, передает РИА Новости.
Контр-адмирал, замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Вадим Кулить подчеркнул, что столкновение было успешно предотвращено.

По его словам, инцидент произошел в 09.37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров. В это время самолет Ан-30 ВКС России выполнял плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, предприняв необходимые меры для избежания столкновения.

Кулить также подчеркнул, что подобные инциденты со стороны «коалиции» способствуют созданию опасных ситуаций в воздушном пространстве Сирии и могут привести к авиационным инцидентам.

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На всех избирательных участках Подмосковья обеспечат надёжное электроснабжение
07 сентября 2023, 22:45

Фото: Минэнерго МО

Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение избирательных участков Московской области во время региональных и муниципальных выборов. Они переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
«Надёжное электроснабжение обеспечат на 935 избирательных участках, находящихся в зоне ответственности компании «Россети Московский регион». Заранее проведён осмотр схем их электроснабжения, а также более 2 тыс трансформаторных подстанций, от которых они запитаны. Прошло свыше 790 противоаварийных тренировок с пуском в работу резервных источников электроэнергии», – говорится в сообщении. 
Также с 8 по 11 сентября в регионе будут дежурить 280 бригад из 998 человек, подготовлено 414 резервных источников электроэнергии.
В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
 
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – впервые с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.

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#московская область
#подмосковье
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В Пентагоне назвали сумму военной помощи, которую Байден выделил Украине
Пентагон: Объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 44 миллиарда долларов
07 сентября 2023, 22:04

Фото: iStock/Phototreat

За время президентства Джозефа Байдена объем военной помощи Украине превысил 44 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
Отмечается, что сумма в 44, 4 миллиарда накопилась за весь президентский срок Байдена. За время специальный военной операции ​из бюджета США ​Украине выделили 43,7 миллиарда долларов. 

Вчера США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на сумму в 175 миллионов долларов.   

США также передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

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#сша
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#украина
#джозеф байден
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Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку
07 сентября 2023, 21:16

Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается в отставку и продолжит наносить визиты в страны Евросоюза.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время правительственного заседания, поддержал решение об импичменту нынешней главе государства Саломе Зурабишвили. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила, что намерена привести Зурабишвили к импичменту, поскольку она не выполняет рекомендации правительства и продолжает наносить зарубежные визиты.

«Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Я защищаю конституцию этой страны, потому что эту клятву я приняла при инаугурации в качестве президента Грузии, и буду верна этой клятве до конца», - прокомментировала ситуацию Зурабишвили. 

Чтобы запустить процедуру импичмента, за нее должны проголосовать две три депутатов парламента. В настоящий момент за отставку Зурабишвили проголосовали 84 депутата из 150.

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#партия
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#президент
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США отправят на Украину 190 противоминных машин MRAP
Посол США в Киеве: Вашингтон отправит на Украину 190 противоминных машин MRAP
07 сентября 2023, 21:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол США в Киеве Бриджет Бринк сообщила о том, что Вашингтон передаст Киеву 190 бронемашин MRAP. Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети X.
Напомним, ранее выяснилось, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Отмечается, что общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Глава проекта по мониторингу международной помощи Украине отметил, что Европа в короткие сроки перешла к многолетней программе поддержки Украины.

Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. 

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#всу
#активы
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Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
07 сентября 2023, 20:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения об ограничении американским предпринимателем Илоном Маском работу Starlink для срыва атаки Киева на российский флот.
Он отметил, что если такие сообщения не являются ложью, то американский предприниматель остаётся последним адекватным человеком на Западе.

«Если это правда, он последний адекватный человек в Северной Америке», — говорится в публикации РИА Новости.

До этого американский предприниматель Илон Маск отметил, что Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов. Такое заявление он сделал на страницах биографической книги американского журналиста Уолтера Айзексона, которая выйдет в тираж 12 сентября.

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#интернет
#предприниматель
#всу
#илон маск
#политика
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Захарова прокомментировала встречу Кулебы и Блинкена в McDonald''s
Захарова о встрече Блинкена и Кулебы: продал Родину за кулек жареной картошки
07 сентября 2023, 19:48

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба продал родную страну «за кулек жареной картошки». Так Захарова прокомментировала фотографию со встречи украинского политика с госсекретарем США Энтони Блинкеном в McDonald''s.
Захарова отметила, что на это следует обратить внимание тем, кто «находится в стадии предпродажной подготовки».

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья. 

Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».

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Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
#сша
#задержание
#мид
#захарова
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Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
Захарова назвала задержание в Армении блогера Бадаляна провокацией Запада
07 сентября 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
По словам Захаровой, задержание Бадаляна — это провокация тех, кто хочет испортить отношения между государствами. Захарова добавила, что отказывается принимать тот факт, что власть, которая пришла под лозунгом «свобода слова — абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов. 

Напомним, блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкян задержали в городе Горис на юге Армении. В настоящий момент Геворкяна и Бадаляна допрашивают. Отмечается, что Бадалян был задержан ранее за распространение ложной информации «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах».

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