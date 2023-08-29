Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию во время допроса американских дипломатов

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno
Госдепартамент США ждёт от России соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года при допросе американских дипломатов, сообщает РИА Новости. Это связано с делом экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, которого задержали за шпионаж сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
«Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство», — отметили в Госдепартаменте.Что касается «дела Шонова», то американские дипломаты подчеркнули, что он, будучи гражданином России, работал в компании, с которой в полном соответствии с законодательством РФ был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве. Поэтому обвинения в его адрес являются беспочвенными.
Ведомство опубликовало видеозапись, на которой Шонов на камеру рассказывает о том, как собирал сведения негативного толка о спецоперации, мобилизации, выборах в России, присоединении новых регионов и т.д.
Помимо этого, перед Шоновым ставились задачи по поиску людей из числа журналистов, политиков, бизнесменов, лояльных к Соединенным Штатам, которых американцы могли бы использовать для сбора и передачи информации.
По информации спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.
Читайте также:
Экс-сотрудник Генконсульства США собирал данные об СВО
CNN: Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом
Артем Путинцев