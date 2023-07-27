Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой помощи

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Коррупция на Украине создаёт риски для эффективности помощи Запада, об этом говорится в распространенном обзоре офиса генерального инспектора Госдепартамента США.
Средства, которые Штаты намерены направить на восстановление и реконструкцию объектов инфраструктуры Украины, могут быть использованы не по назначению. По мнению инспекторов Госдепа, посольство США в Киеве необходимо расширить, чтобы была возможность осуществлять больше проверок и мониторить использование денежных средств.
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Анастасия Крестьянова