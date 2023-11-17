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Госдеп США: Вашингтон и Токио кооперируются по теме антироссийских санкций

17 ноября 2023, 07:15
Фото: iStock/bee32

Фото: iStock/bee32

Соединенные Штаты Америки находятся в кооперации с Японией по вопросу антироссийских санкций, об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт во время брифинга.
«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с японскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», - прокомментировал ситуацию Пайатт.

Напомним, в Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Центрального частью нынешнего саммита должна стать встреча американского президента Джозефа Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.


Переговоры китайского и американского лидера прошли 15 ноября. Сначала сообщалось, что диалог был весьма конструктивным и продлился четыре часа. Однако, позже, Байден вновь назвал главу КНР, на что, разумеется, последовала негативная реакция со стороны Китая.

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#саммит
#япония
#сша
#санкции
#россия
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Мечты фон дер Ляйен рухнули из-за конфликта в Газе, заявила экс-советник Борреля
Точчи: Конфликт в Израиле положил конец идее фон дер Ляйен
17 ноября 2023, 07:29

Фото: iStock/sinonimas

Палестино-израильский конфликт показал несостоятельность идеи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «геополитической Европе», об этом заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в своей статье для американского издания Politico.
«Подход Европы к Украине давал предпосылки к тому, чтобы показать, что может означать геополитическая Европа. Ближний Восток показал, что ей (геополитической Европе) конец», - прокомментировала ситуацию Точчи. 

Автор статьи отметила, что «геополитическая Европа» была идеей, которую планировала реализовать фон дер Ляйен. 

По её мнению, вспыхнувший на Ближнем Востоке конфликт показал реальное положение дел в разрозненной Европе. К тому же, по словам Точчи, сейчас стало очевидно невозможно игнорировать вопрос присвоения Палестина суверенитета.

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#конфликт
#европа
#палестина
#израиль
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Политик Гайдай: На Украине разворовывают бюджет, надеясь, что конфликт окончен
17 ноября 2023, 06:52

Фото: iStock/alfexe

Киевские власти стали активно разворовывать бюджетные деньги, считая, что конфликт закончился, об этом заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью для Youtube-канала Politeka Online.
«Для них (киевских властей) война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты», - прокомментировал ситуацию Гайдай.

По словам эксперта, столь маленькое государство, как Украина, не способно выиграть вооруженное состояние против России, особенно, без помощи западных союзников, которые начали терять интерес к финансированию украинского конфликта. 

Он также отметил, что Украине приходится противостоять не только внешней проблеме - России, но и внутренней - коррупции. При этом, все слова о «развале России» уже давно потеряли какой-либо смысл.

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#украина
#население
#зарплаты
#государство
#коррупция
#сво
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Зеленский пожаловался на нехватку снарядов, которые достаются Израилю
Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает 155-мм артиллерийских снарядов
17 ноября 2023, 05:06

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ощущают серьёзную нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил в своём видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, сейчас склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от западных партнеров недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.

155-мм артиллерийские снаряды широко используются на восточной и южной линиях украинского фронта, однако сейчас основная их масса достаётся воюющему с палестинским движением ХАМАС Израилю.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже поставил Киеву около 300 тысяч боеприпасов.
Боррель обратил внимание, что оборонная промышленность Европы много экспортирует. Около 40% продукции поставляют в третьи страны. Он подчеркнул, что возможно, необходимо сменить курс производства в сторону приоритетного направления Украины.

Британское издание The Economist сообщало, что Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году. Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

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#владимир зеленский
#снаряд
#украина
#израиль
#всу
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Претензии США на руководство всей планетой вызывают все большее сопротивление
17 ноября 2023, 04:52

Фото: iStock/iliris

Претензии США на руководство всей планетой вызывают активно растущее сопротивление большинство стран мира. Об этом в четверг, 16 ноября, заявило российское посольство в Вашингтоне, комментируя очередное расширение антироссийских санкций.
«Необходимо, наконец, осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. <...> Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — отметили в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Накануне Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. В санкционном списке, в частности, оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.

Также под ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что санкции должны были подкосить российскую экономику и обрушить рубль. Однако курс российской валюты смог быстро восстановиться. Способность России в поиске новых партнеров привели и к росту продаж энергоносителей. Таким образом, российская экономика смогла адаптироваться и восстановиться после оказанного на нее давления.

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#санкции
#посольство
#россия
#сша
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Украинский актёр Иваница призвал Киев отказаться от захвата Крыма и Донбасса
17 ноября 2023, 03:52

Известный украинский актёр, участник передачи «Дизель шоу», а ныне — боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олег Иваница в интервью изданию «Страна.ua» призвал официальный Киев отказаться от идеи вооружённого присоединения Крыма и Донбасса. По его словам, в противном случае жители этих территорий будут считать Украину захватчиком.
«Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками, — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал Иваница на видео, размещённом в Telegram-канале «Политика Страны».

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ. Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году. Он утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней.

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#украина
#крым
#донбасс
#всу
#актёр
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МЧС: В Домодедово доставлена третья группа россиян, эвакуированных из Газы
17 ноября 2023, 03:34

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Спецборт Ил-76 МЧС России доставил в столичный аэропорт Домодедово 120 эвакуированных из сектора Газа граждан России и членов их семей — граждан Палестины. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ведомства Роман Охотенко.
По прибытии эвакуированным, в числе которых были две беременные женщины, а также 49 детей, предоставили горячее питание и тёплая одежда. Сейчас они проходят процедуру погранконтроля.



Заявки на выход из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом подали 887 россиян. В Каире вылета в Россию ждут 28 из них. Кроме того, к представителям МЧС направляются еще 12 человек, пересекших КПП «Рафах» накануне

Всего в Россию доставлено 288 человек из 328, уже покинувших территорию сектора Газа. В пунктах временного размещения в Московской области сейчас находится 97 человек из числа этих лиц, в том числе 39 несовершеннолетних детей.

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#домодедово
#россияне
#мчс
#сектор газа
#эвакуация
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МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины
17 ноября 2023, 03:19

Фото: iStock/????_??????

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывших высокопоставленных украинских чиновников, сообщает 17 ноября РИА Новости. Речь идёт о бывшем исполняющем обязанности главы администрации украинского президента Сергее Пашинском, а также бывшем и.о. главы МИД Украины Андрее Дешице.




Несколько дней назад Следственный комитет России заочно предъявил обвинение им и экс-премьеру Украины Яценюку. В сообщении ведомства указывалось, что на данный момент принимаются меры к их розыску и заключению под стражу.

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#мвд
#розыск
#украина
#чиновники
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ТАСС: В Венгрии начнутся национальные консультации по вступлению Украины в ЕС
17 ноября 2023, 02:22

Фото: iStock/joruba

В Венгрии объявили, что 17 ноября стартуют национальные консультации по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя венгерского правительства Александру Сенткирайи.
Как отметила Сенткирайи, уже в эту пятницу жители страны получат первые анкеты, содержащие вопросы по основным разногласиям Будапешта и Брюсселя в сферах экономики, политики и безопасности.

В частности, лидеры Евросоюза требуют от Венгрии отменить субсидии на жилищно-коммунальные услуги, создать так называемое «гетто для мигрантов», а также увеличить размер финансирования оружейных поставок на Украину.

Украина «во всех отношениях» не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Такое заявление сделал ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в эфире радио Kossuth. Он обозначил четкую венгерскую позицию, согласно которой начинать переговоры о членстве Украины в ЕС нельзя.

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#венгрия
#консультации
#украина
#евросоюз
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ХАМАС озвучил Израилю условие для освобождения заложников
Al Jazeera: Лидер ХАМАС назвал единственное условие для освобождения заложников
17 ноября 2023, 01:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Израиль сможет вернуть заложников, находящихся в руках палестинского движения ХАМАС, только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава политбюро движения Исмаил Хания.
«Вражеские планы обречены на провал. Израиль не сможет достичь своих целей и не освободит пленных иначе, как за ту цену, которую установит палестинское сопротивление», — заявил Хания.

По его словам, движение ХАМАС готово к длительному противостоянию с Израилем и его армией.

Ранее лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.Также в издании уточнили, что существующий проект сделки об освобождении заложников предполагает освобождать их частями в течение нескольких дней. Это позволит Синвару осуществлять выпуск части израильтян в один день, но полностью отказаться от их освобождения в другой. При этом, режим прекращения огня будет сохранён.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#заложники
#хамас
#израиль
#палестина
#сектор газа
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