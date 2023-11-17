Госдеп США: Вашингтон и Токио кооперируются по теме антироссийских санкций

Спецборт Ил-76 МЧС России доставил в столичный аэропорт Домодедово 120 эвакуированных из сектора Газа граждан России и членов их семей — граждан Палестины. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ведомства Роман Охотенко.

По прибытии эвакуированным, в числе которых были две беременные женщины, а также 49 детей, предоставили горячее питание и тёплая одежда. Сейчас они проходят процедуру погранконтроля.