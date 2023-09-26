Госдеп США заявил, что ничего не знает о запрете брать интервью у Путина

Отсутствие результатов расследования Дании, Швеции и Германии и других европейских стран по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» говорит о полном контроле над Европейским союзом со стороны США. Об этом в интервью ТАСС рассказал ведущий эксперт по международным отношениям китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан.