Госдеп США заявил, что ничего не знает о запрете брать интервью у Путина

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Госдепартамент США ничего не знает о запрете журналисту Такеру Карлсону со стороны американских властей брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
«Не понимаю, о чем он говорит», — ответил Миллер на просьбу прокомментировать слова Карлсона.Ранее журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от руководства США.
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