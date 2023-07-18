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Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

18 июля 2023, 21:08

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты непричастны к атаке на Крымский мост.

На вопрос журналистов о том, имеют ли США отношение к атаке на Крымский мост, совершенный 17 июля, Миллер ответил, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара украинскими военными по мосту беспилотниками, погибли два человека, пострадал ребенок. Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту. По его словам, британские спецслужбы обучали ВСУ и могли курировать атаку.

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#Крымский мост
#теракт
#США
#Госдеп
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Зеленский: Провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту
18 июля 2023, 22:07

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту.
По его словам, в том случае, если Украине не удастся договориться с турецкой стороной о продлении зернового соглашения, возникнет большой дефицит. Об этом пишет издание «РБК-Украина» в своем телеграмм-канале.

Зеленский сообщил, что в этом случае, придется искать иные выходы. Говоря о трехсторонней зерновой сделке, украинский лидер отметил, что такой шаг может стать вызовом для ряда стран. 

Напомним, действие зернового соглашения прекратилось 18 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

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#Зеленский
#дефицит
#зерновая сделка
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Полянский: В кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост
18 июля 2023, 21:26

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что дипломаты ряда государств в кулуарах ООН выразили возмущение в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.
По его словам, представители некоторых незаангажированных стран выражают удивление, а некоторые главы государств возмущены ударом по Крымскому мосту. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев-Live».

Заместитель постпреда России обратил внимание на то, что в кулуарах всемирной организации понимают, что удар был нанесен по мирной инфраструктуре и что пострадали и лишились жизни невинные люди, которые не находились в зоне боевых действий. Полянский подчеркнул, что произошедшее нельзя объяснить действиями, которые бы совершались ввиду реализации военных потребностей.

Накануне, атаку на Крымский мост прокомментировал президент России Владимир Путин. Он указал на то, что объект не связан с военной деятельностью и является гражданской инфраструктурой. Глава государства назвал произошедшее очередным террористическим актом киевского режима. 

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#ООН
#Полянский
#Крымский мост
#теракт
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили встречу с коллегами из САР и Турции
18 июля 2023, 20:37

фото: сайт Кремля

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили четырехстороннюю встречу на уровне руководителей МИД с участием РФ, Турции, Сирии и Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале иранского ведомства. 

Первую встречу министры провели 10 мая в Москве. По итогам переговоров, было принято решение о разработке «дорожной карты». Дипломаты призвали к нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Прежде сообщалось о визите российского министра Лаврова в Индонезию. Глава российского МИД встретился с министрами внешнеполитических ведомств. Мероприятие проходило по линии АСЕАН. 

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#Лавров
#МИД РФ
#Иран
#Турция
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Пентагон: Западу нужны годы обучения пилотов ВСУ для паритета с Россией по истребителям
18 июля 2023, 20:16

Фото: iStock/Phototreat

Западу потребуются годы обучения пилотов ВСУ и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией по истребителям, заявили в Пентагоне.
В оборонном ведомстве сообщили, что десять истребителей F-16, обойдутся США в 2 миллиарда долларов. Россия обладает сотнями боевых самолетов, подчеркнули в Пентагоне. Если стремится к паритету с РФ, то потребуются годы для того, чтобы изготовить и поставить Украине достаточное количество истребителей, обучить летчиков и организовать обслуживание боевых самолетов.

Накануне Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения. 

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#Пентагон
#Украина
#истребители
#Россия
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Медведев: РФ противостоит серьезным угрозам, которые повлияют на ее развитие
18 июля 2023, 19:55

Фото: сайт Кремля

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что сейчас страна противостоит крайне серьезным угрозам.
По его мнению, угрозы, которым в настоящее время противостоит Россия, окажут влияние на развитие государства в будущем. Об этом Медведев заявил на заседании программной комиссии партии.

Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что оказанное угрозами влияние, будет длиться десятки лет. 

Ранее Медведев призвал просчитать риски для безопасности России и оценить технику и вооружение, которые могут быть востребованы. 

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#Медведев
#Россия
#угрозы
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Саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине
18 июля 2023, 19:35

Фото: iStock/sinonimas

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине.
По результатам двухдневного саммита, 60 государств смогли прийти к договоренностям по всем пунктам итогового заявления, отметил Мишель в ходе пресс-конференции.

Однако, одна страна не согласилась с параграфом, из-за чего к единогласному решению прийти не удалось. Председатель совета подчеркнул, что ЕС продолжит выступать в защиту интересов Украины на всех предстоящих саммитах. Он также отметил успех прошедших переговоров, несмотря на отсутствие общего решения по украинскому вопросу. 

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#ЕС
#CELAC
#Украина
#саммит
#решение
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Рамапоса: Арест Путина в ЮАР по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России
18 июля 2023, 19:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что гипотетический арест в ЮАР Путина по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России.
Президент ЮАР отметил, что арест главы российского государства означал бы объявление стране войны, Россия дала это ясно понять. Приводит слова африканского лидера агентство Bloomberg.

Рамапоса также указал на обеспокоенность тем, что после вынесения ордера на арест Путина, возрастает риск ядерной угрозы. По словам президента ЮАР, республика не хочет объявлять войну России и не намерена с ней конфликтовать. 

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#ЮАР
#МУС
#арест
#Путин
#Россия
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Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»
18 июля 2023, 18:25

Фото: iStock/Rafal Olkis

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша перебросила к восточной границе две бригады военнослужащих из-за прибытия в Белоруссию группы «Вагнера».
Он заявил, что страна отдает себе отчет в угрозах, которые существуют на востоке. Об этом министр сообщил в ходе брифинга с журналистами.  

Блащак пояснил, что решение о передислокации войск на восток Польши, обусловлено прибытием в Беларусь ЧВК «Вагнер». Одна из баз, по словам министра, базируется возле границы, что вызывает у польской стороны обеспокоенность. 

В связи с размещением бойцов компании на приграничных территориях, Польша перебросила две бригады военных к границе с республикой. 

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#Белоруссия
#Вагнер
#Польша
#передислокация
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Европарламент потребовал международный ордер на арест Лукашенко
18 июля 2023, 18:13

Фото: сайт Кремля

Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В ЕП заявили, что республика должна понести ответственность за нанесенный Украине ущерб. Соответствующая информация размещена на сайте парламента. 

Беларусь также обвинили в нелегальном вывозе детей из зоны ведения боевых действий. ЕП потребовал принять все необходимые меры для того, чтобы запустить механизм уголовного преследования лидеров Беларуси. В заявлении парламента уточняется, что речь идет о военных и политических главах страны. 

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#Лукашенко
#ордер
#арест
#Европарламент
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