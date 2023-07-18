Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты непричастны к атаке на Крымский мост.
Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара украинскими военными по мосту беспилотниками, погибли два человека, пострадал ребенок. Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту. По его словам, британские спецслужбы обучали ВСУ и могли курировать атаку.
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Анастасия Крестьянова