Госдепартамент США осудил нападение на Милашину и Немова в Чечне

Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов
Государственный департамент США обратился к Москве с требованием провести справедливое и оперативное расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как отметил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер, российское руководство должно «гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности».
В заявлении американского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в Вашингтоне потрясены жестоким избиением журналистки и адвоката, и требуют от властей РФ беспристрастного и прозрачного расследования всего случившегося.
Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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В заявлении американского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в Вашингтоне потрясены жестоким избиением журналистки и адвоката, и требуют от властей РФ беспристрастного и прозрачного расследования всего случившегося.
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Артем Путинцев