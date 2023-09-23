Госдепартамент США прокомментировал возможную поставку ATACMS Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 22 сентября, не подтвердил сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон якобы решился на отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. При этом глава американской дипломатии заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.
«Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно. Этот процесс продолжается», — сообщил Блинкен в ходе своей пресс-конференции в Нью-Йорке.Незадолго до этого американский телеканал NBC сообщил, что президент США Джозеф Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о возможной передаче Киеву небольшой партии ракет ATACMS. При этом, по данным The Washington Post, США могут передать Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными бомбами. Они позволят ВСУ наносить удары по территориям России, удаленным от линии соприкосновения.
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Артем Путинцев