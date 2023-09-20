Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца

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Государственный долг Соединенных Штатов Америки увеличился на последний триллион долларов втрое быстрее, чем предыдущий, и, как следует из анализа РИА Новости на основе данных американской статистической службы, достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов к 15 сентября.
С начала текущего года, государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.
Скорость роста американского государственного долга увеличилась сильно за последние месяцы: если предыдущий триллион набирался за 255 дней со средней дневной ставкой 0,011%, то 33-й триллион увеличился за 92 дня со ставкой 0,036%. Это означает, что в последние три месяца к государственному долгу прибавлялось около 10,9 миллиарда долларов в день.
С учетом текущих тенденций и отсутствия новых крупных размещений гособлигаций, ожидается, что достижение уровня в 34 триллиона долларов государственного долга займет еще около 83 дней.
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Скорость роста американского государственного долга увеличилась сильно за последние месяцы: если предыдущий триллион набирался за 255 дней со средней дневной ставкой 0,011%, то 33-й триллион увеличился за 92 дня со ставкой 0,036%. Это означает, что в последние три месяца к государственному долгу прибавлялось около 10,9 миллиарда долларов в день.
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Артем Кузьмин