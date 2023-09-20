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Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца

Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца
20 сентября 2023, 04:34
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

Государственный долг Соединенных Штатов Америки увеличился на последний триллион долларов втрое быстрее, чем предыдущий, и, как следует из анализа РИА Новости на основе данных американской статистической службы, достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов к 15 сентября.
С начала текущего года, государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.

Скорость роста американского государственного долга увеличилась сильно за последние месяцы: если предыдущий триллион набирался за 255 дней со средней дневной ставкой 0,011%, то 33-й триллион увеличился за 92 дня со ставкой 0,036%. Это означает, что в последние три месяца к государственному долгу прибавлялось около 10,9 миллиарда долларов в день.


С учетом текущих тенденций и отсутствия новых крупных размещений гособлигаций, ожидается, что достижение уровня в 34 триллиона долларов государственного долга займет еще около 83 дней.

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Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Глава МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
20 сентября 2023, 04:40

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила «Лента.ру».
В качестве главы российской делегации, Сергей Лавров планирует провести около двадцати двусторонних встреч и участвовать в многосторонних консультациях, включая встречи в рамках БРИКС, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и Группы Друзей в Защиту Устава ООН.

Ожидается, что 20 сентября он также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. А 23 сентября министр Лавров выступит с выступлением перед Генеральной Ассамблеей ООН.

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#сергей лавров
#министр
#оон
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«Будет трудно»: В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева
Министр Шинковский вель Сенк: Польша может прекратить поддержку Украины
20 сентября 2023, 03:49

Фото: iStock/Grand Warszawski

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает PAP.
«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — цитирует агентство слова собеседника.

Министр добавил, что шаги, которые предпринимает Киев, негативно отражаются на отношениях Украины и Польши. В том числе, действия киевских властей в сельскохозяйственном секторе значительно снижают желание поляков продолжать оказывать финансовую и военную поддержку.

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#министр
#поддержка
#киев
#украина
#польша
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«Это была неправда»: В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ
Эксперт Кофман: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого
20 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/vincent_ruf

Аналитик Центра военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен соврал о том, что Украина в мае 2023 года располагала всеми средствами для захвата обширных территорий. Об этом пишет Spiegel.
«Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях», — уверен Кофман.

Так эксперт ответил на вопрос журналистов о достоверности слов Блинкена. Кроме того, контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, напомнил Майкл Кофман, а в результате украинские военные не оправдали ожиданий западных союзников.

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#сша
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Путин достигнет цели. В США заговорили о «вынужденной» капитуляции Украины
Hill: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе
20 сентября 2023, 03:32

Фото: iStock/rarrarorro

Украина, по мнению обозревателя Hill Джозефа Боско, столкнулась с необходимостью принять возможность капитуляции при продлении президентства Джо Байдена или Дональда Трампа.
В своей статье он отмечает, что, несмотря на возможное продолжение пребывания Байдена на посту, Владимир Путин, кажется, уверен в достижении своих геостратегических целей. Боско указывает на то, что заявленная стратегия Трампа в значительной мере совпадает с политикой, которую уже ведет администрация Байдена.

Один из аргументов автора — это отказ президента США предоставить Украине некоторые виды оружия. Кроме того, Боско предполагает, что существует возможность, что Байден «мог бы сдаться» под давлением со стороны республиканцев и части демократов.

В заключении статьи Джозеф Боско делает вывод, что Украина должна готовиться к вероятности вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена.

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#сша
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#украина
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#днр
#всу
#байден
#контрнаступление
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В ЛНР заявили о создании Киевом «гитлерюгенда»
Марочко: Украина создает «гитлерюгенд», обвиняя при этом Россию в ненависти
20 сентября 2023, 02:38

Фото: istock / Liukov

Украинские власти обвиняют Россию в том, что она преподает детям на освобожденных территориях антиукраинские настроения, при этом сами создают среду, аналогичную «гитлерюгенде». Это мнение выразил в интервью РИА Новости бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
В качестве иллюстрации он упомянул лагери «Азова»* и флэшмобы, где украинских детей, по его словам, обучали антироссийским настроениям.

«Фактически, Украина допускает похищение детей и их пропаганду против русских, фактически формируя из них „гитлерюгенд“», - подчеркнул Марочко. 
Кроме того, он также отметил наличие в детских магазинах Украины «спорных игрушек», которые, по его словам, содержат призывы к насилию против российских граждан.

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В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским
Rzeczpospolita: Дуда отменил встречу с Зеленским в ООН из-за расписания
20 сентября 2023, 02:34

Фото: iStock/alexis84

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским по причине изменения графика. Эту информацию сообщает Rzeczpospolita.
Изначально данное мероприятие должно было состояться в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако глава Польши объявил о том, что из-за изменения расписания других заседаний встреча с президентом Украины была исключена из программы.

Согласно этой публикации, такое решение принято на фоне осложнения отношений между Польшей и Украиной из-за запрета Варшавы на импорт сельхозпродукции из Украины.

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Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры
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#изменения
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#импорт
#оон
#польша
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Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры
20 сентября 2023, 02:23

Фото: iStock/Berezko

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина в ближайшие дни введет эмбарго на ряд сельскохозяйственной продукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Rzeczpospolita.
По словам заместителя министра, эмбарго коснется польских помидоров, лука, яблок и капусты.

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Иран считает Карабах частью Азербайджана
МИД: Иран считает Карабах частью Азербайджана
20 сентября 2023, 01:54

Фото: iStock/Rainer Puster

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, при этом призывает к диалогу для решения проблем в регионе. Об этом пишет ТАСС.
«Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы, в том числе обеспечение соблюдения прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога», — говорится в Телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Канани Чафи отметил, что его страна готова провести встречу в формате «три плюс три» по урегулированию вооруженного конфликта.

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#мид
#иран
#азербайджан
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Блинкен позвонил Алиеву с призывом прекратить военные действия в Карабахе
Госсекретарь США Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении
20 сентября 2023, 01:46

Фото: state.gov

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Эту информацию сообщило Министерство иностранных дел США в официальном пресс-релизе, сообщает РИА Новости.
Также стоит отметить, что Блинкен связался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и подчеркнул, что США полностью поддерживают армянский суверенитет. В ходе этого разговора Блинкен выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал Азербайджан к немедленному прекращению военных действий и возобновлению дипломатического диалога.

Ранее Азербайджан объявил о начале ограниченных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе с целью «разоружения и вывода вооруженных формирований Армении» с указанных территорий. Кроме того, Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении.

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