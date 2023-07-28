Госдума готовит меры по усилению контроля в сфере выпуска и оборота пива и слабоалкогольных напитков

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В Государственной думе готовят ужесточения в сфере производства и реализации пива и пивных напитков. Депутат Максим Топилин объяснил, что производителей обяжут именовать производимый продукт в строгом соответствии именно с тем, что они выпускают.
Кроме того, предлагаются и другие ограничения в области производства пивных напитков. В частности, рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить выпускать пивные напитки только пивоваренным компаниям.
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