Госдума лишит мандата депутата Белоусова из Челябинска

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В Госдуме РФ комиссией по этики будет рассмотрен вопрос о лишении выходца из Челябинска Вадима Белоусова депутатских полномочий. Об этом пишут «Ведомости».
«Основанием для досрочного прекращения полномочий стало неисполенение в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутатов принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых они являлись», — пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.
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