Госдума может лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова за прогулы

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Государственная дума может лишить полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду». Такое решение может быть принято в связи с тем, что парламентарии пропускают заседания комиссий и комитетов, членами которых они являются.
Вопрос о лишении мандатов обоих депутатов также поднял на Совете Госдумы ее спикер Вячеслав Володин. 31 октября состоится заседание комиссии по этике. Если она сочтет решения депутатов по прекращению полномочий Власова и Белоусова справедливыми, то перенаправит вопрос в мандатную комиссию, а та уже вынесет соответствующий проект постановления на рассмотрение Государственной думы.
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