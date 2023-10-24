Госдума отложила вопрос признания армянских водительских прав без указания срока

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Государственная дума РФ на неопределенный срок отложила рассмотрение вопроса о признании армянских водительских прав действительными для ведения трудовой и предпринимательской деятельности на территории России.
В ходе обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный законопроект содержит несомненные преференции для армянских граждан. В то же время, по его словам, власти республики не предприняли никаких шагов для уточнения и закрепления статуса русского языка. Именно это, по словам спикера, является основным условием для разрешения использования национальных водительских прав других государств на территории Российской Федерации.
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