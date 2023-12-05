Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата

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Государственная Дума прекратила полномочия самого богатого депутата нижней палаты парламента, члена фракции КПРФ Владимира Блоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что основанием для прекращения полномочий послужило письменное заявление Блоцкого. Со вчерашнего дня, 4 декабря, должностные полномочия парламентария завершились.
46-летнего Владимира Блоцкого избирали в Госдуму в составе федерального списка КПРФ. Он работал заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.
Напомним, за 2021 год парламентарий стал самым богатым депутатом с задекларированным доходом в 3,5 миллиарда рублей. В рейтинге журнала Forbes Блоцкий занял 47-ю позицию.
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46-летнего Владимира Блоцкого избирали в Госдуму в составе федерального списка КПРФ. Он работал заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.
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Екатерина Коршунова