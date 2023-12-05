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Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата

Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата 2022 года Блоцкого
05 декабря 2023, 18:19
Фото: iStock/FedotovAnatoly

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Государственная Дума прекратила полномочия самого богатого депутата нижней палаты парламента, члена фракции КПРФ Владимира Блоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что основанием для прекращения полномочий послужило письменное заявление Блоцкого. Со вчерашнего дня, 4 декабря, должностные полномочия парламентария завершились.

46-летнего Владимира Блоцкого избирали в Госдуму в составе федерального списка КПРФ. Он работал заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.


Напомним, за 2021 год парламентарий стал самым богатым депутатом с задекларированным доходом в 3,5 миллиарда рублей. В рейтинге журнала Forbes Блоцкий занял 47-ю позицию.

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#госдума
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили ядерную программу
Лавров и глава МИД Ирана обсудили план действий по ядерной программе
05 декабря 2023, 17:49

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой обсудил план действий по ядерной программе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министры обсудили ряд тем, в том числе ситуацию вокруг продолжающегося палестино-израильского конфликта и торгово-экономическое сотрудничество. 
 
Одной из тем переговоров также стала иранская ядерная программа. Обе стороны встречи выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и озвучили намерения продолжать контакты. Также обсуждалась возможность возвращения к иранской ядерной сделке.
 
Напомним, встреча состоялась в Москве в рамках визита главы иранского МИДа в Россию с целью участия в совещании министров. 

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#сотрудничество
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#мид рф
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Вице-канцлер ФРГ Хабек посетовал пранкерам на военные трудности ВСУ
05 декабря 2023, 17:37

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, несмотря на предупреждение немецкой Службы контрразведки, попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Он рассказал им о тяжелой для ВСУ ситуации в противостоянии с российскими войсками.
Пранкеры позвонили немецкому вице-канцлеру ФРГ от имени некоего «африканского политика». Хабек доверительно рассказал им о трудностях, с которыми Германия сталкивается при вывозе зерна с Украины, сообщили Вован и Лексус в своем телеграм-канале. Также он пожаловался на тяжелую для Украины ситуацию на фронте.

«Множество украинских солдат умирает каждый день. Не стоит ожидать, что война скоро закончится. Скорее всего, она затянется и на следующий год», — поделился Хабек своими предположениями с пранкерами.

Ранее Служба контрразведки Германии предупреждала политиков о возможных звонках Вована и Лексуса, на розыгрыши которых уже попадались премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее эстонская коллега Кайя Каллас и многие другие европейские политики. Как видно, инструкция, разосланная ведомством, не помогла.

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#политика
#война
#министр
#германия
#фрг
#солдат
#служба
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Арестович* назвал единственный способ закончить конфликт на Украине
Арестович*: конфликт на Украине можно закончить только переговорами Запада и РФ
05 декабря 2023, 17:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Вооруженный конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров между Западом и Россией. Об этом заявил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович*.
По его мнению, новые правила игры могут быть установлены только в ходе переговоров в Европе. 

Арестович* также выразил убеждение в том, что Украине не поможет присоединение к НАТО. По его словам, нужно выстраивать систему заново и обсуждать сначала причины конфликта, выслушивая интересы сторон. Блок НАТО Арестович* вовсе назвал пережитком прошлого и отметил, что никакой эффективности в деятельности альянса уже нет. 

Прежде экс-глава офиса президента Украины заявил, что изменить ситуацию на фоне возникших противоречий, может только военный переворот в стране. 
 
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#нато
#зеленский
#арестович
#россия
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Путин прилетел в Пятигорск на заседание набсовета «Движения первых»
05 декабря 2023, 17:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета «Движения первых».
Прежде об участии главы государства в мероприятии сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля рассказал, что пятого декабря в России отмечается День волонтера, в связи с этим Владимир Путин проведёт заседание совета, посвященного молодежи и детям. 

Напомним, Дмитрий Песков ранее анонсировал начало приема вопросов граждан президенту. Обращения начали приниматься первого декабря. Прямая линия с главой государства пройдет 14 декабря. На мероприятии, которое пройдет в совмещенном формате (пресс-конференция и прямая линия), будут присутствовать представители СМИ и общественных объединений. 

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#владимир путин
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#дмитрий песков
#конференция
#прямая линия
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Депутат Белик: «США — государство, фактически поддерживающее террористов»
05 декабря 2023, 17:01

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что призыв генерала армии США Марка Милли к украинцам «резать горло» каждому россиянину вновь показывает, что Штаты поддерживают террористов.
«США — государство, фактически поддерживающее террористов. Марк Милли, по сути, главком американской армии, без малейшей рефлексии, без угрызений совести, не боясь публичной огласки, науськивал украинских военных совершать террористические акты на территории России», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

Кроме того, подобные заявления американского генерала лишний раз подчёркивают неверие в победу украинской армии, считает депутат.

В то же время в западной прессе уже появляются сообщения о том, что украинский кризис следует урегулировать за столом переговоров. Однако, считает политолог Денис Денисов, такие высказывания могут быть и ловушкой для России.

«Появляется логический сценарий, связанный с переговорами, с попыткой урегулировать конфликт за круглыми столами. Но здесь есть целый ряд нюансов. Было бы наивно полагать, что всё резко изменилось и теперь и Украина, и её западные партнёры готовы к ведению честных переговоров, которые базировались бы на компромиссах или на попытке учесть все мнения и позиции сторон», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Денисов.

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#украина
#мнение
#политолог
#депутат
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В США напомнили Зеленскому об обещании, которое он не сдержал
Welt: Зеленский забыл обещание, что будет президентом лишь один срок
05 декабря 2023, 16:49

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава Украины Владимир Зеленский забыл о своем обещании о том, что баллотироваться на второй президентский срок он не будет. Об этом пишет Welt.
Авторы статьи напомнили, что ситуация вокруг украинского лидера складывается неспокойная. Речь идет о конфликте президента и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Накануне оппонентом Зеленского также стал мэр Киева Виталий Кличко. Агентство сообщает, что прежде Зеленский говорил о том, что занимать пост главы государства намерен лишь один срок, однако свое обещание он забыл. В статье также говорится, что президент Украины не войдет в историю как политик, победивший Россию. 
 
Издание также сообщает, что стимулов к ведению переговоров с Россией у Зеленского будет мало, и территории, которые являются предметом спора, останутся за РФ. 

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#всу
#зеленский
#киев
#рф
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«Безоговорочная капитуляция»: в США раскрыли, как может спастись Украина
Журналист Моррис: Украина исчезнет, если безоговорочно не капитулирует
05 декабря 2023, 16:48

Фото: iStock/JARAMA

Украина потеряет еще больше территорий, если откажется полностью капитулировать. Так считает американский журналист Клейтон Моррис.
«Для Украины все может стать намного хуже. Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли она возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю», - сказал Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.

Он также задался вопросом, что станет, когда Польша решить забрать земли, которые захочет. Морис уверен, что в таком случае Украина и вовсе перестанет существовать как государство.

По словам журналиста, украинские власти совершили грубую ошибку, когда отказались от Минских соглашений. Теперь же, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будет чувствовать себя Украина, которая может потерять все.

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Кипр запретил операции с рублём
Власти Кипра предписали банкам острова прекратить операции с рублём
05 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/SSV-Photo

Правительство Республики Кипр предписало всем банкам острова прекратит операции с российским рублем. Об этом пишет издание Politis.
По информации агентства, данная мера была введена властями страны из-за того, что прежде было обнародовано журналистское расследование, которое установило, что на Кипре были  зафиксированы неоднократные нарушения санкционного режима в отношении РФ.

Прежде на территории республики перестали работать карты китайской платежной системы. Также в ноябре был опубликован обзор одного из крупных банков, который оценил влияние связей России и Кипра на экономику республики. Специалисты заявили, что республика зависит от депозита россиян, что может нанести вред стране и ее экономике. 

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#рф
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Раскрыты детали поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Ушаков: Во время поездки в ОАЭ Путин обсудит вопросы двусторонней торговли
05 декабря 2023, 16:16

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита 6 декабря в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты обсудит с главами этих государств вопросы двусторонней торговли. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Российский лидер встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Это будет уже вторая их встреча в нынешнем году. Главы государств предметно обсудят вопросы двустороннего торгового сотрудничества, которое сейчас находится на подъеме, сказал представитель Кремля. Он также добавил, что ОАЭ в настоящее время являются основным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. В Саудовской Аравии будут обсуждаться вопросы взаимодействия двух стран в сфере энергетики, в том числе в рамках ОПЕК .

Также Юрий Ушаков сообщил, что в планах Путина обсуждение с лидерами арабских государств региональных конфликтов. Помимо палестино-израильского конфликта, будет затронута также и спецоперация на Украине. Ушаков  подчеркнул, что это обсуждение не будет иметь никакого отношения к встрече в Джидде, когда в августе нынешнего года в этом саудовском городе состоялись консультации по урегулированию украинского кризиса.

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