Госдума приняла проект бюджета на 2024 год в основном чтении

Фото: iStock/Oleg Elkov
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который определяет размер федерального бюджета на 2024-2026 годы.
Средства будут направлены на культуру, образование, здравоохранение, кинематографию и сельское хозяйство. Документ также предусматривает выдачу субсидий, льготных кредитов и компенсацию убытков российским производителям.
Проект бюджета предусматривает рост доходов государства в 2024 году до 33, 66 трлн рублей. Дефицит при этом может быть в значении 1,595 трлн рублей.
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что объем расходов бюджета РФ за последние пять лет вырос в два раза. По его словам, это связано со спецоперацией, на которую выделяются дополнительные средства. Министр добавил, что правительство намерено направить на нужды оборонного ведомства около 11 трлн рублей в следующем году.
Читайте также:
«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле
Депутат Хамзаев: Надо исключить образы исторических сооружений с алкоголя
В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии
Проект бюджета предусматривает рост доходов государства в 2024 году до 33, 66 трлн рублей. Дефицит при этом может быть в значении 1,595 трлн рублей.
Читайте также:
«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле
Депутат Хамзаев: Надо исключить образы исторических сооружений с алкоголя
В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии
Анастасия Крестьянова