Госдума приняла в I чтении законопроект о добровольцах Росгвардии

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.
Напомним, в сентябре этого года группа депутатов Государственной думы и сенаторов подготовила пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, правовые и социальные гарантии у участников добровольческих формирований Росгвардии будут такие же, как у добровольцев министерства обороны.
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