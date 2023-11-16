Госдума приняла закон о бесплатном лечении жителей новых регионов РФ

На фоне сокрушительного провала контрнаступления ВСУ всё больше возрастает вероятность того, что президента Украины Владимира Зеленского совсем скоро захотят убрать, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Dialogue works.