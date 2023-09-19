Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября

Фото: iStock/macky_ch
Госдума приняла закон, согласно которому, 30 сентября установлен как День воссоединения новых регионов с Россией.
Спикер Госдумы отметил, что жители регионов, которые приняли решение о присоединении к России, сделали правильный выбор и день их возвращения домой, должен статься в памяти народа.
Читайте также:
В Госдуме раскрыли влияние танков Abrams на ход СВО
В Госдуме разрешили депутатам использовать только российские автомобили
Депутат ГД Шеремет призвал США арестовать Зеленского
Анастасия Крестьянова