Госдума распространила на добровольцев ответственность за порчу военного имущества

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении добровольцев к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно оружию, военной технике или иному имуществу в ходе выполнения своих обязанностей.
Отмечается, что в Госдуму документ внесли депутаты вместе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Предлагается внести изменения в закон «О материальной ответственности военнослужащих».
Авторы законопроекта заявили, что добровольцы, наравне с военнослужащими ВС РФ, участвуют в боевых действиях и имеют при себе вооружение, а также используют крупную боевую технику для выполнения своих обязанностей. При этом, согласно закону, военнослужащие несут материальную ответственность в случае причинения ущерба, а добровольцы – нет.
Таким образом, законопроект предусматривает также внесение изменений в закон «Об обороне», где под понятием «военнослужащий» будут восприниматься и добровольцы.
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Авторы законопроекта заявили, что добровольцы, наравне с военнослужащими ВС РФ, участвуют в боевых действиях и имеют при себе вооружение, а также используют крупную боевую технику для выполнения своих обязанностей. При этом, согласно закону, военнослужащие несут материальную ответственность в случае причинения ущерба, а добровольцы – нет.
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Анастасия Чинкова