Госдума рассматривает законопроект с новыми условиями отсрочки

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В Госдуму внесён законопроект, отстраняющий от призыва мужчин, у которых есть ребёнок младше трёх лет или несовершеннолетние дети-инвалиды. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что сейчас отсрочка действует для отцов, которые воспитывают детей без матери, имеют двух и более детей, а также тех, кто воспитывает ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет.
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Анастасия Чинкова