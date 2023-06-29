Госдума ратифицировала соглашение РФ с Абхазией о двойном гражданстве

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Госдума ратифицировала соглашение, внесенное президентом РФ Путиным, между Россией и Абхазией о двойном гражданстве
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, по которому россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот. Об этом пишет агентство ТАСС.
Соглашение, которое будет действовать пять лет и автоматически продлеваться, на ратификацию внес президент РФ Владимир Путин. В рамках договора также предоставлено право лицам, которые обладают гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его до настоящего времени, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Сообщается, что права на социальное обеспечение, медобслуживание, обучение и т.д. лица с двойным гражданством будут получать на территории той страны, на которой они проживают фактически.
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Соглашение, которое будет действовать пять лет и автоматически продлеваться, на ратификацию внес президент РФ Владимир Путин. В рамках договора также предоставлено право лицам, которые обладают гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его до настоящего времени, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
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Анастасия Крестьянова