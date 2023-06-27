Госдума РФ установила антимонопольные ограничения для цифровых платформ

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Госдума приняла закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов
Госдума РФ приняла закон, согласно которому, для цифровых платформ - маркетплейсов и агрегаторов вводятся антимонопольные ограничения. Данная мера послужит сдерживанием владельцев, которые злоупотребляют доминирующим положением. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, нововведение входит в пятый монопольный пакет. Ранее данное изменение в законодательство комментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, принятый закон позволит регулировать цифровые рынки и исключить монополию.
Сообщается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в России вносят изменения в систему получения водительских прав.
По данным издания, нововведение входит в пятый монопольный пакет. Ранее данное изменение в законодательство комментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, принятый закон позволит регулировать цифровые рынки и исключить монополию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в России вносят изменения в систему получения водительских прав.
Анастасия Крестьянова