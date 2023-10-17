Госдума в I чтении одобрила проект, уточняющий закон о выборах президента

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Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект об уточнении положения закона «О выборах президента Российской Федерации», внесенный главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Напомним, что решение о дате выборов Совет Федерации РФ должен принять в декабре текущего года.
«С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают», – пояснил законопроект Крашенинников.Предварительно, выборы президента России должны состояться в марте 2024 года.
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Алина Юрчак