Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете мобильников на уроках

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Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о запрете использования мобильных телефонов во время школьных уроков. Ими можно будет пользоваться только в учебных либо экстренных целях.
Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие этого закона повысит авторитет учителя, а также будет способствовать более живому и непосредственному общению в классе. Кроме того, по мысли депутатов, этот шаг должен повысить дисциплину среди учеников.
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Александр Бойцов