Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии

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Власти Польши внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Об этом заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
По словам Жарина, которые приводит портал Gospodarce, несколько сотен наемников уже прибыли на территорию Белоруссии. Варшава и дальше намерена отслеживать их численность, так как они «де-факто выполняют волю Кремля», действуя по указаниям из Москвы.
«Группа "Вагнера" присутствует в Белоруссии. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии»,— сказал Станислав Жарин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны. Он также указал на то, что опыт боевых подразделений будет очень востребован.
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«Группа "Вагнера" присутствует в Белоруссии. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии»,— сказал Станислав Жарин.
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Артем Путинцев