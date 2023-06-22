Госсекретарь СГ Мезенцев: Единство РФ и Белоруссии – ответ на давление Запада

Фото: kremlin.ru
Дмитрий Мезенцев назвал единение России и Белоруссии ответом на давление Запада
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии назвал единение двух стран ответом на беспрецедентное давление со стороны Запада, сообщает «РИА Новости».
«Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию - экономическое, финансовое, политическое, информационное, фактически - военное. Ответом на это должно быть единство - единство народов Беларуси и России, единая позиция наших национальных лидеров», - прокомментировал ситуацию Мезенцев.
По мнению госсекретаря, шаги по сближению двух государств предпринимаются ради спокойствия и безопасности граждан России и Белоруссии.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин – диктатор. Песков подчеркнул, что внешняя политика, проводимая Штатами, «уже стала неприемлемой для многих государств». Песков отметил, что этот вопрос – личное дело американское администрации, поскольку у нас (РФ) есть свои плохие отношения с США и хорошие с КНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что немецкие пользователи Twitter раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что помогать Украине бороться с России – в интересах Германии. «Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре - это ваша работа», - заявили немцы.
«Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию - экономическое, финансовое, политическое, информационное, фактически - военное. Ответом на это должно быть единство - единство народов Беларуси и России, единая позиция наших национальных лидеров», - прокомментировал ситуацию Мезенцев.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин – диктатор. Песков подчеркнул, что внешняя политика, проводимая Штатами, «уже стала неприемлемой для многих государств». Песков отметил, что этот вопрос – личное дело американское администрации, поскольку у нас (РФ) есть свои плохие отношения с США и хорошие с КНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что немецкие пользователи Twitter раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что помогать Украине бороться с России – в интересах Германии. «Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре - это ваша работа», - заявили немцы.
Евгения Парфентьева