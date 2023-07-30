Госсекретарь США Блинкен: угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата. Об этом сообщает австралийская новостная программа «60 минут».
По словам Бинкена, изменение климата — это экзистенциальный вызов для всех людей. Он подчеркнул, что в США глобальное потепление считают важной проблемой, но это не означает отсутствия других серьезных вопросов.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из целей поездки делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения боевых действий на Украине. По словам госсекретаря США, Россия пытается получить поддержку по оружию во всех возможных для этого странах.
Запад утверждает, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Однако Россия и Иран не единожды опровергали эти данные.
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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из целей поездки делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения боевых действий на Украине. По словам госсекретаря США, Россия пытается получить поддержку по оружию во всех возможных для этого странах.
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Екатерина Коршунова