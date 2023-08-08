Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон ответил на все вопросы Москвы по зерновой сделке

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французскому радио, что Соединённые Штаты решили вопросы России о «зерновой сделке», но Москва не реагирует на это и пока не собирается возвращаться к участию в черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте американского госдепартамента.
«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены.<...> Мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», — заявил госсекретарь.По словам Блинкена, предложение от ООН, отвечающее на озабоченности России, сейчас на повестке. Но Москва до сих пор не ответила на него.
Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.
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Артем Путинцев