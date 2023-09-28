Блинкен заявил о возможной встрече Путина и Байдена

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен допустил встречу президента Америки Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал 28 сентября на мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic.
«Никогда не говори никогда», — заявил Блинкен в ответ на вопрос журналистов о возможности проведения встречи лидеров РФ и США.Госсекретарь добавил, что все, включая украинцев, хотят справедливый и прочный мир. Блинкен предложил посмотреть, дойдем ли мы до момента, когда это станет возможным.
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