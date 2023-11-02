Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в масштабное турне на Восток

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Об этом говорится в заявлении, которое распространила 1 ноября пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно документу, во время визита в Тель-Авив госсекретарь заявит о поддержке права Израиля на самозащиту от терроризма со стороны США. Кроме того, Блинкен обсудит усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
В Токио Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел G7, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой МИД Страны восходящего солнца страны Ёко Камикавой. А во время визита в Нью-Дели госсекретарь и министр обороны США Ллойд Остин обсудят со своими индийскими коллегами ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе в формате «2 2».
Ранее на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке глава американской дипломатии посещал Израиль, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Египет и Катар.
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В Токио Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел G7, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой МИД Страны восходящего солнца страны Ёко Камикавой. А во время визита в Нью-Дели госсекретарь и министр обороны США Ллойд Остин обсудят со своими индийскими коллегами ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе в формате «2 2».
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Артем Путинцев