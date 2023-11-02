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Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в масштабное турне на Восток

02 ноября 2023, 03:35
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Об этом говорится в заявлении, которое распространила 1 ноября пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно документу, во время визита в Тель-Авив госсекретарь заявит о поддержке права Израиля на самозащиту от терроризма со стороны США. Кроме того, Блинкен обсудит усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Токио Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел G7, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой МИД Страны восходящего солнца страны Ёко Камикавой. А во время визита в Нью-Дели госсекретарь и министр обороны США Ллойд Остин обсудят со своими индийскими коллегами ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе в формате «2 2».


Ранее на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке глава американской дипломатии посещал Израиль, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Египет и Катар.

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#сша
#израиль
#дипломат
#япония
#индия
#южная корея
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Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
02 ноября 2023, 02:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент США Джо Байден считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вскоре завершится. Об этом он говорил не только в кругу доверенных лиц, но и непосредственно с израильским премьером. Об этом пишет Politico.
Вашингтон ожидает, что в глазах израильтян Нетаньяху станет одним из ответственных за военно-политические просчёты, из-за которых палестинское движение ХАМАС получило возможность напасть 7 октября на населённые пункты и армейские объекты в Израиле.

«Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены. Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа», ― говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#сша
#администрация
#израиль
#премьер-министр
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ХАМАС: Не менее 195 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю в Джебелии
02 ноября 2023, 02:31

Фото: РИА Новости

Не менее 195 человек погибли в результате израильских ударов по лагерю беженцев Джебелия 31 октября и 1 ноября, заявили представители движения ХАМАС, cлова которых цитирует агентство Reuters. Ещё около 800 палестинцев при этом получили ранения.
Общее число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в результате израильских обстрелов и бомбардировок с 7 октября увеличилось до 8 850 человек, сообщил палестинский Минздрав. При этом более 73% погибших составляют дети, женщины и пожилые люди.

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.

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#хамас
#израиль
#палестина
#погибшие
#беженцы
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Эксперт Литовкин: Возможно, спецназ США участвует в военной операции Израиля
02 ноября 2023, 02:06

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Нахождение американского спецназа на Ближнем Востоке говорит о возможном участии Соединённых Штатов в военной операции Израиля в Газе, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление издания New York Times о прибытии армейских подразделений Соединенных Штатов в Израиль.
Эксперт отметил, что США уже «пригнали» две авианосные ударные группировки, что вполне может означать как минимум косвенное, но все же участие США в поддержке Израиля. Кроме того, по его словам, Вашингтон оказывает Тель-Авиву и материальную поддержку, ежегодно выделяя Израилю $4 млрд для закупки вооружений.

В итоге, заключил Литовкин, не стоит удивляться, если участие американских солдат в израильской операции «Железные мечи» подтвердится — даже несмотря на то, что NYT много раз распространяло недостоверную информацию.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#израиль
#палестина
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Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении после беспорядков в аэропорту
02 ноября 2023, 01:58

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на призыв бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков в аэропорту. Об этом пишет ТАСС.
Меликов отметил, что наказаны будут только нарушители закона, а также что в материалах дела имеются заявления участников беспорядков, где говорится о намерении при обнаружении убить израильтян.

«Такие индивидуумы не могут рассчитывать на прощение и должны нести ответственность в соответствии с законом», — цитирует агентство слова главы Дагестана.

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#нарушители
#дагестан
#аэропорт
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Небензя: У Израиля нет права на самооборону
Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы
02 ноября 2023, 01:15

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Не могу не остановиться на лицемерии США и их союзников, которые в других, совершено иных ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», — цитирует агентство слова постпреда.

Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.

«Удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали», — отметил Небензя.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#насилие
#права
#армия
#гибель
#израиль
#сектор газа
#россия
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Госдума лишит мандата депутата Белоусова из Челябинска
02 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме РФ комиссией по этики будет рассмотрен вопрос о лишении выходца из Челябинска Вадима Белоусова депутатских полномочий. Об этом пишут «Ведомости».
Уточняется, что процедура досрочного отзыва мандата была запущена с подачи комитета по защите конкуренции. Там до приговора суда и бегства из РФ работал Вадим Белоусов.

«Основанием для досрочного прекращения полномочий стало неисполенение в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутатов принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых они являлись», — пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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#госдума
#депутат
#россия
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Посол России в Израиле: В секторе Газа ожидают эвакуации около 600 россиян
01 ноября 2023, 23:41

Фото? iStock/andriano_cz

Около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.
«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал посол.

Анатолий Викторов добавил, что для организации эвакуации будут направлены российские дипломаты из Каира, а также задействованы автобусы и самолёты.

Начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет. Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.

Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.

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#россияне
#израиль
#посол
#эвакуация
#египет
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Reuters: Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
01 ноября 2023, 22:46

Фото: iStock/Michał Chodyra

Высокий суд Лондона постановил, что Российская Федерация в споре с бывшими акционерами компании ЮКОС не может претендовать на государственный иммунитет.
«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 млрд долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей своё существование нефтяной группы», — пишет агентство Reuters.

Уточняется, что судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа: Yukos Universal, Veteran Petroleum, Hulley Enterprises.

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#россия
#иммунитет
#суд
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Армия Израиля заявила о прорыве первой линии обороны в Газе
01 ноября 2023, 22:38

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прорыве первой линии обороны в секторе Газа, об этом сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари, его цитирует Haaretz.
«Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», - прокомментировал ситуацию Хагари.

Он также отметил, что наземная операция Израиля в Газе проходит по плану.

Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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ООН: Удары Израиля по лагерю в Газе могут быть признаны военным преступлением

Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в Газе
#израиль
#сектор газа
#оборона
#армия
#палестина
#операция
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